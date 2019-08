Elecciones 2019: tras la derrota en las PASO, Vidal aseguró que anunciarán medidas para revertir el resultado

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires y una de las derrotadas en las PASO, María Eugenia Vidal, se mostró confiada en que en octubre Juntos por el Cambio pueda revertir el resultado y apuntó a que "habrá mayor presencia del Estado" de acá a octubre.

"Para octubre vamos a llevar más propuestas", señaló en conferencia de prensa. Acompañada de su vicegobernador, Daniel Salvador, contó que en los próximos días anunciarán medidas y agregó: "Vamos a mejorar lo que tengamos que mejorar".

Asimismo, aseguró que el Gobierno tomó nota del mensaje que dio el electorado, descontento por medidas de ajuste que adoptó la gestión: "Para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza".

En otro tramo de la conferencia, dijo que no habló con el candidato a gobernador por el Frente de Todos porque consideró que el resultado no es definitorio al ser una PASO. "No hubo comunicación con Kicillof".