Elecciones 2019: "Todos juntos ahora", el video de los Beatles que publicó Alberto Fernández

Alberto Fernández, precandidato presidencial por el Frente de Todos, hizo una celebrada publicación en su cuenta de Twitter en la que utilizó una canción de The Beatles para hablar de la unidad y cómo están "todos juntos ahora".

"Uno, dos, tres, cuatro ¿Puedo tener un poco más? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te amo a ti", dice la canción "All together now" (Todos juntos ahora) de la popular banda. "A B C D ¿Puedo llevar a mi amigo al té? E F G H I J. Te amo a ti. Todos juntos ahora", agrega.

El video fue publicado con la consigna "Todos juntos ahora", el espíritu de la unidad peronista para enfrentar a Cambiemos, que irá con la fórmula presidencial Mauricio Macri - Miguel Ángel Pichetto, en las elecciones generales del próximo 27 de octubre.