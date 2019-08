Elecciones 2019: ¿Se va del país? Qué hará Michetti si gana Macri las elecciones

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, emitió este domingo 11 de agosto su voto en una escuela en el barrio porteño de Balvanera.

La segunda de Macri afirmó, en declaraciones a la prensa, que “se sentía rara por no participar” y que tenía “sentimientos ambivalentes” por ese momento. “Hoy me toca un lugar de acompañar y no participar, por un lado te da la sensación de estar tranquila, por un lado es mucho mejor", expresó.

Respecto a su futuro después de las elecciones, la vicepresidenta aseguró que seguirá acompañando a Mauricio Macri y dejó entrever la posibilidad de irse a otro país: "Puede ser una embajada o algún organismo internacional. Todavía hay tiempo para decidir".