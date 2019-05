Daniel Scioli sigue en la carrera por la Presidencia y confirmó su candidatura al tiempo que aseguró que irá a una PASO con los candidatos que tenga que competir, siempre dentro del Partido Justicialista. De este modo, se enfrentará a Alberto Fernández, quien está secundado por Cristina Kirchner en la otra lista de unidad del peronsimo.

"Soy candidato contra quien sea", le dijo Scioli a Jorge Fontevecchia en una entrevista que se publicará el próximo domingo. Así, reafirmó que no se bajará de la carrera electoral y enfrentará, por ahora, a Alberto Fernández por la presidencia de la Nación.

"Voy a ser candidato a presidente, independientemente de lo que haga Cristina. No es un desafío a nadie en particular. Es una responsabilidad y un compromiso para revertir esto", dijo el ex gobernador bonaerense hace unas semanas en una entrevista radial.

"Mi pertenencia es al peronismo. El 14 de marzo pasado explicité mi voluntad de ser candidato a presidente para que la gente pueda decidir en una gran PASO opositora. Soy el vicepresidente del Partido Justicialista y lo que se está haciendo es un amplio frente electoral", manifestó el precandidato para reafirmar su pertenencia a la unidad peronista.