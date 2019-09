Elecciones 2019: más oficialista que nunca, Baby Etchecopar cruzó al Obispo Salteño que enfrentó a Macri

El polémico conductor macrista 'Baby' Etchecopar apuntó contra el obispo de Salta, Mario Cargnello, que incomodó al presidente Mauricio Macri al recordarle su promesa de "pobreza cero"

En su programa Basta Baby, que se emite por A24, Etchecopar se dirigió a Cargnello y afirmó: "Algún pecado usted debe tener".

Al tiempo que sostuvo que el religioso "quiere quedar bien con el Papa Francisco". Y arremetió: "¿Por qué no se preocupa un poco por lo que pasa en Salta? ¿Cuánta plata pone la oligarquía en Salta? ¿Por qué no se preocupa en ver mujeres abusadas, violadas, las nenas embarazadas que van al hospital a tener su guagua? Por qué no se preocupa de esa pobreza en vez de estar haciendo politiquería barata".

LEA MÁS "El Rey Perón", el desopilante video de Marito Baracus con integrantes de El Destape

Y también apuntó contra el hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey por tener "una escudería de autos de competición", con la que, según él, podría mitigar la pobreza en la provincia norteña.

El pasado domingo, el obispo salteño dejó en evidencia a Macri tras decirle que prometió "pobreza cero" y pedirle que se lleve "el rostro de los pobres".