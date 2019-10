Margarita Stolbizer se suma a la campaña del candidato presidencial Roberto Lavagna por Consenso Federal, a menos de un mes para las elecciones generales. El candidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, junto a la presidenta del GEN y el candidato a gobernador Eduardo Bali Bucca compartieron distintas actividades en Junín.

Estuvieron junto a los candidatos a diputados nacionales Marianela López y Oscar Romero, a legislador provincial Fabio Britos entre otros dirigentes y candidatos de la cuarta sección electoral además del candidato a intendente Diego Ruiz.

MÁS INFO Cobos destrozó a Macri y elogió a Alberto Fernández

Stolbizer ya había coqueteado con Lavagna cuando el candidato quería romper Alternativa Federal. Se reunió con él en las horas definitivas junto a socialistas y radicales desencantados con Cambiemos.

Pero la alianza no funcionó, Lavagna rompió con los peronistas de Alternativa y armó su propio espacio, al que se sumó el gobernador de Salta que terminó como candidato a vice.

Urtubey afirmó ayer que “el eje central de cualquier modelo de gobierno debe ser atacar la infantilización de la pobreza” enfatizando en que “tenemos que poner el foco en estos indicadores que son alarmantes y trabajar, entre todos, para cambiar esta realidad”.

Margarita Stolbizer por su parte manifestó preocupación por la “pérdida enorme de credibilidad” que el Gobierno tuvo después de las PASO. “Pero no es culpa de cómo votó la gente, es culpa del propio gobierno que no ha sabido hacer las cosas y cuando pierde credibilidad el gobierno, la perdemos todos”. Remarcó que el que fue la causa del problema ahora no puede ser la solución. “Cuando alguien me pregunta si creo que esta situación se puede revertir, les digo que las matemáticas no me dan, pero tampoco me da el sentido común”.