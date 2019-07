Elecciones 2019: Macri y Pichetto llegan a Córdoba en medio de una feroz interna

Cuando falta un mes para las PASO, mañana llega a Córdoba la fórmula oficialista de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri y Miguel Pichetto; quienes encabezarán un acto con los candidatos a diputados nacionales y dirigentes cordobeses en el Centro de Eventos del Complejo Forja de barrio Talleres Este.

A diferencia de lo ocurrido ayer con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, no habrá foto del Presidente con el gobernador cordobés, ya que Juan Schiaretti viajó hoy a España. En mayo pasado, tres días después de lograr su reelección, Schiaretti fue recibido en la Casa Rosada por Macri; y hace dos semanas, el cordobés fue el anfitrión de Pichetto en el Centro Cívico de Córdoba.

Fuentes de la alianza oficialista confiaron a El Destape que “Mauricio hablará en Forja cerca de las 11.20 y después o antes realizará una visita a algún vecino, como es su costumbre". Y agregaron: "Nuevamente elegimos Córdoba, como en 2015, porque es la síntesis de lo que expresa los que trabajamos por el cambio: la unión del campo y la industria, la gran ciudad y el interior del interior; el mundo del trabajo y la Universidad”.

El viceintendente capitalino Felipe “Felo” Lábaque, es uno de los encargados de la organización del encuentro de mañana, donde esperan reunir a unos 1.500 dirigentes de la capital y el interior. Incluso, como presidente del club de básquet Atenas; desde el PRO le habían pedido a Lábaque hacer este lanzamiento de campaña en la sede del club en barrio General Bustos, pero finalmente se decidió por Forja. “Por la visita de nuestro Presidente, como lanzamiento de la campaña en Córdoba de Juntos somos el Cambio, en lo personal estoy totalmente convencido de que estamos en el camino correcto, y comparto plenamente este proyecto nacional”, sostuvo Lábaque ante El Destape.

La jefa de la campaña 2019 es la senadora Laura Rodríguez Machado, impuesta por el presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, por orden del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Fue descabezado el grupo que lideraba el diputado nacional Nicolás Massot, responsable de la ruptura de Cambiemos en Córdoba y armador del PRO desde 2013.

Massot, presidente del bloque de diputados macristas, llegó a Córdoba desde Bahía Blanca enviado por su jefe, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó para construir la estructura del partido derechista. Monzó y Massot armaron el PRO con la vieja UCeDe de Germán Kammerath y pusieron un candidato taquillero como el ex árbitro Héctor “la Coneja” Baldassi, un viejo conocido de Macri de la época como presidente de Boca Juniors. Incluso, el bahiense estuvo de novio con María, una de las hijas del ex intendente y funcionario menemista.

También fueron corridos de esta campaña Darío Capitani, jefe de los legisladores del PRO en Córdoba y el diputado nacional Javier Pretto, quien buscaba renovar su banca y fue reemplazada por la dirigente capitalina y actual legisladora Soher El Sukaría.

“La campaña estará centrada en Macri presidente, Pichetto vice. Necesitamos repetir en Córdoba la epopeya de 2015. Para eso necesitamos votos de los cordobeses que en mayo eligieron nuevamente a Juan Schiaretti para guiar los destinos de la provincia”, confió una fuente macrista. Y agregó: “La campaña la dirige Laura (Rodríguez Machado), no es la jefa de campaña de (Mario) Negri ni de nadie. Ella es la encargada de la campaña para que Mauricio siga siendo el presidente de los argentinos”. El mensaje es claro, para dentro y fuera del PRO: no quieren que aparezcan recaudadores en nombre de los candidatos a diputados ni en nombre del Presidente, y que la única autorizada para hablar, dirigir acciones de campaña, contratar y recaudar es la jefa de los senadores macristas.

Pese que a principio de año se firmó un acuerdo nacional por el cuál los candidatos a gobernadores no podían repetir candidaturas nacionales en octubre, el jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, el radical Mario Negri, encabezará la boleta oficial de diputados de Juntos somos el Cambio. El intendente capitalino, Ramón Javier Mestre, que en diciembre cumplirá su segundo mandato, se irá a su casa y no quiso disputar una banca: “Yo cumplí con mi palabra, si soy candidato a gobernador, no soy candidato en las nacionales”, le dijo a El Destape. El mestrismo colocó el candidato a tercer diputado, Hugo Romero, secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba y ex intendente de la norteña Villa de Soto.

Por la ley de cupos, el segundo y cuarto lugar de la boleta corresponden a dos mujeres: la macrista Soher El Sukaría va segunda de Negri; mientras que Leonor Martínez Villada, que pasó sin pena ni gloria por el Congreso, quedó en cuarto lugar e intentará renovar su banca con el apoyo de su jefa Elisa Carrió. El presidente de la Coalición Cívica de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda cayó en desgracia y fue desautorizado públicamente por Carrió por sus críticas a Schiaretti, y lo dejó fuera de todo cargo. Luis Juez, quien maneja militancia propia en la Capital y se mantuvo fiel a Cambiemos, fue “premiado” y a diferencia de 2015, el Frente Cívico ocupará el quinto lugar de la boleta de diputados.

Además de la lista oficial de diputados que encabeza Negri, competirán en las PASO dos boletas: una encabezada por Javier Fabre, presidente de la angelocista Línea Córdoba; y otra por el legislador Miguel Nicolás, de Fuerza Renovadora.

Por orden de Macri-Peña, la única boleta autorizada a ir pegada con el tramo presidencial es la de Negri, cuyos candidatos serán presentados mañana en el complejo Forja. Fabre y Nicolás apelaron la decisión en la Justicia federal, pero el juez Ricardo Bustos Fierro avaló la operación macrista que proscribe las boletas no oficiales. La decisión ahora está en la Cámara Nacional Electoral.

“No vamos a ir a Forja. ¿Qué vamos a hacer ahí, avalar el ninguneo?; de ninguna manera. Nosotros queremos igualdad de oportunidades, vamos las tres boletas separadas o las tres boletas juntas con el tramo presidencial”, se quejó el líder angelocista.

Fabre, además, le dijo a El Destape: “Impugnamos el modelo de voto de Negri porque no respeta la paridad de género. Nosotros llevamos una foto con cuatro candidatos, dos mujeres y dos varones y todos en el mismo tamaño. En cambio la boleta de Negri lleva tres hombres y dos mujeres y el tamaño de la imagen de Negri es mayor al resto; desconociendo la paridad de género proclamada”.

Miguel Nicolás tampoco será de la partida en Forja junto a Macri y Pichetto: mañana estará en el departamento Colón haciendo campaña. “Las PASO fueron creadas para dirimir diferencias y elegir candidatos en los partidos o alianzas. A los cordobeses no nos gusta que a nuestros candidatos los elijan en una oficina porteña. Y también decimos que queremos que los candidatos compitamos en igualdad de condiciones”.

*Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.