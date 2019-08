Elecciones 2019: Luis Majul, tras sorprenderse por la derrota de Macri, habló bien de La Cámpora

Después de la derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias del domingo, el periodista macrista aseguró que no habló mal de La Cámpora.

Tras manifestar que no investigó lo necesario, que se encerró en una postura cómoda y que minimizó el daño que hizo el Gobierno a la población, el conductor profundizó volvió a profundizar ese posicionamiento.

En diálogo con el dirigente peronista Julio Bárbaro, Majul se refirió a los militantes kirchneristas.

"Yo me pasé haciendo autocrítica", comenzó a decir el periodista. Y continuó: "Yo nunca he dicho que los chicos de La Cámpora eran corruptos, más allá de laguna causa que tuvo uno u otro, no me pareció que practicaran la corrupción masiva".

En la misma línea aclaró que no comparte ideológicamente su postura.