Elecciones 2019: Luis Brandoni lanzó una insólita teoría para explicar porqué puede perder Macri en octubre

Se volvió viral un insólito audio, en el que se puede escuchar al actor macrista Luis Brandoni hablando sobre el resultado de las próximas elecciones y advirtió que “si no hay fraude” Juntos por el Cambio puede ganar en primera vuelta.

Desde Madrid, el artista envió un audio de whatsapp a un amiga denunciando que “hubo fraude” en la fiscalizaión de las elecciones y atacó especialmente al candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof por haberle ganado a María Eugenia Vidal.

"Y vamos a ser felices los días que nos quedan." Imperdible y emocionante hasta las lágrimas, el audio del admirado y respetado Luis Brandoni. Un argentino como tantos, q no quiere ver a la República destruida y q cada día está más convencido q #LaDamosVuelta #28SMarchaSíSePuede pic.twitter.com/QBDL6WAVe6 — Proyecto W (@w_proyecto) September 24, 2019

"Si no hay fraude ganamos nosotros, me entere antes de anoche, leyendo, viendo un reportaje a Pichetto que la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires se hizo en las escuelas, que son todas kirchneristas, entonces cómo no iba a haber fraude”, disparó Brandoni.

LEA MÁS El impactante desmayo de la exnovia de Milei en Intrusos

En esa línea, arremetió: “¿Cómo es posible que Kicillof haya sacado más puntos que el candidato a presidente de la República?, ¿Somos tan giles, tan boludos que nos creemos cualquier cosa?”. Y sentenció: “¿Cómo vamos a creer que Kicillof le va a ganar a María Eugenia Vidal?".