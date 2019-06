Elecciones 2019: Lucía Corpacci no buscará la reelección en Catamarca y suena para ir a dipuitados

Lucía Corpacci, confirmó que no buscará su tercer mandato gobernadora de Catamarca, a pesar de estar habilitada por la Constitución provincial que no limita la elección de gobernador y vice. El anuncio lo hizo en la inauguración de un puente en el barrio capitalino de Valle Chico.

Corpacci confesó que le "costó mucho tomar la decisión" y que "no fue fácil", pero aseguró que lo hizo por "convicción", ya que ella misma fue quien impulsó la reforma de la Constitución catamarqueña para limitar la reelección indefinida. Corpacci suena como posible candidata a diputada nacional por el Frente de Todos.

En ese marco, también aprovechó para criticar duramente a la oposición local, el Frente Cívico Social-Cambiemos- por no acompañar el proyecto de reforma. "No le busquemos otro nombre, la Constitución no se reformó porque la oposición no quiso", disparó en un discurso que sonó a despedida ya que hizo una breve reseña de lo que fueron sus ocho años de Gobierno, las vicisitudes por las que debió pasar y los logros alcanzados.

LO QUE HICIMOS LO HICIMOS ENTRE TODOS



Hoy decidí no presentarme nuevamente como candidata a Gobernadora en las próximas elecciones. No es sano para nuestra Provincia que nos perpetuemos en los cargos públicos... pic.twitter.com/JCD9QJ5lW8 — Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) 21 de junio de 2019

Corpacci, afín al kirchnerismo, preside el Partido Justicialista (PJ) a nivel local e integra la cúpula del PJ nacional. Goza de muy buena imagen tanto en la provincia como entre la dirigencia nacional.

"Voy a dejar este gobierno con una alternancia de un compañero que va a seguir este proyecto, que lo único es que los catamarqueños vivamos mejor", disparó, pero evitó nombrarlo al ser consultada por la prensa local. "Hay un nombre, pero no voy a ser yo quien lo diga porque se está en las negociaciones por el cierre de listas", añadió. También aseguró que le "encantaría" que sea una mujer la que acompañe la fórmula, "pero ese tema no está cerrado", dijo.

Por otra parte, evitó dar precisiones respecto a su futuro político, pero su nombre suena para encabezar la oferta oficialista para el Congreso de la Nación, como candidata a diputada.

De todas maneras, con este anuncio se develó la mayor incógnita de la política catamarqueña y a horas del cierre de lista, resta ver qué hará el espacio Juntos por el Cambio, que no logra sellar la unidad y todo indicaría que competiría en las PASO con dos fórmulas encabezadas por radicales.