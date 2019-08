Elecciones 2019: los violentos mensajes de Juan Acosta tras el triunfo de Alberto Fernández en las PASO

El ex humorista Juan Acosta no pudo resistir la aplastante victoria de Alberto Fernández en las PASO y estalló en redes sociales con mensajes repudiables.

Con una catarata de mensajes en su cuenta de Twitter, el militante macrista intentó descargar su tristeza por el apabullante resultado en favor del Frente de Todos y agredió a quienes no eligieron la continuidad del Gobierno.

"Tal vez mucha gente en provincia prefiere un cajón como inodoro que cloacas ¿no?", disparó el actor entre la maraña de tuits. Y también apuntó: "A mi me preocupa la juventud que vota a un ser tan mentiroso como Albert..lo cual indica que no hay referentes de calidad no desesperemos el show recién comienza..yoli le gano a MM en la paso anterior por mucho mas y?".

Con las tendencias irreversibles, Acosta aseguró que no se da "por vencido ni aún vencido" y remarcó: "Amo a Macri.. Vamos Che el mal no puede ganar el alma de los buenos seres".

"No voy a claudicar, seguiré creyendo en este cambio no seré cómplice de los Moyanos los Fernández los jueces corruptos, aprendamos a creer en un mundo mejor... vamos chicos a triunfar dijera el patilludo", concluyó.