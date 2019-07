Elecciones 2019: Lavagna y Urtubey apuntaron contra la política de ajuste de Macri

El precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, se reunió con su equipo de economistas para diseñar el esquema que propondrá en estas elecciones y apuntó contra el ajuste macrista, al enfatizar que el poder de compra "en el último año cayó entre un 16 y un 20%". En el mismo sentido, su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, recalcó que "la teoría neoliberal no camina".

Lavagna concluyó que hay que “ponerle plata al bolsillo de la gente” y para eso “hay que hacer una redefinición integral del programa económico". El ex ministro de Economía destacó: "Estamos definiendo los detalles de instrumentación de nuestras medidas que tienen el objetivo de que los trabajadores y jubilados tengan un poder de compra mayor al de ahora, que en el último año cayó entre un 16 y 20 por ciento”.

“La cultura del trabajo y la competitividad de las economías regionales vienen siendo afectadas no sólo en los últimos 3 años, sino durante décadas y, particularmente, durante el anterior gobierno también. Si la Argentina no crece, invariablemente, la pobreza va a crecer. Esto es un dato de la realidad. Crece la economía, con lo cual mejora la calidad de vida o crece la pobreza”, dijo Urtubey desde Jujuy, en un acto del que participó, en sintonía con las declaraciones de su compañero de fórmula.

En tanto, Lavagna estuvo acompañado de los candidatos por la Ciudad para Diputado y Senador Nacional, Marco Lavagna y Ramiro Marra, Lavagna y afirmó que en su propuesta será central la “baja del impuesto a las ganancias para los trabajadores” y, para aquellos que ha hayan tomado un crédito UVA, “se va a regular el mecanismo de ajuste de la cuota”.

“Estamos trabajando en la devolución de impuestos a quienes compren con tarjeta de crédito y, sobre todo, de débito. Esta medida ya la propusimos en el pasado y fue aplicada, pero el gobierno la sacó. Estamos viendo cómo se puede volver a implementar”, dijo el economista.

LEA MÁS Alberto Fernández: "El 10 de diciembre voy a aumentar un 20% las jubilaciones"

Urtubey advirtió que “la teoría neoliberal no camina. Planchar la economía a efectos de que, con una economía planchada baja la inflación, no funciona en Argentina ni en otros lugares, eso ya se demostró, ya se probó y no camina, por lo cual me parece que hay que probar por un camino diferente”. En ese sentido, recordó que “Lavagna, como ministro de economía, encontró a la Argentina con una inflación de un 10% mensual, y se fue con una inflación de menos del 1% mensual, con tasas de crecimiento superiores al 9%, con superávit de balanza comercial y con superávit fiscal”.

El salteño analizó que "hay una sociedad entre los dos polos de esta grieta", polarización que apuntan a romper con Consenso Federal. Urtubey remarcó: “Vamos a ver en el proceso electoral si es realmente tan contundente como se dice a través de la operación política del gobierno y del kirchnerismo" y planteó dudas al respecto.

Lavagna opinó sobre las propuestas de Alberto Fernández y coincidió en que “se deben aumentar las jubilaciones” ya que “forman parte del criterio de ponerle plata en el bolsillo a los argentinos para arrancar una recuperación económica”. Sin embargo, pidió cautela: “Hay que ser muy cuidadosos en decir que el Banco Central no vaya a pagar los intereses de las Leliq. En realidad, eso forma parte de un programa económico general donde uno tiene que bajar todas las tasas de interés, no solo para las Leliq, sino para todos los papeles que están circulando”.