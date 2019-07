Elecciones 2019: Lavagna pidió que no se utilice a Smartmatic en el recuento provisorio

Horas antes de la convocatoria a los partidos de parte de la Justicia Electoral, el apoderado del Consenso Federal, Daniel Pires, contó que pidieron que “no se utilice el sistema de Smartmatic, al igual que el PJ”.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, relató: “Los partidos políticos, con toda la desconfianza que tenemos en el sistema, pedimos que vuelva el sistema tradicional” y que “el tema del escrutinio provisorio es que el que instaló el número es el que pone la tapa del lunes. Y tenemos que tener cuidado que lo que muestren sean los resultados reales”.

En ese sentido, Pires afirmó que “el Gobierno tiene control sobre qué mesas que va mostrando y poner primero las que le va mejor” y que “el sistema de Smartmatic no está terminado. Lo que mostraron en el simulacro no es lo que va a usar en las PASO. Entonces no hay seguridad”.

Asimismo, remarcó: “Nadie nos comunicó nada de que se hayan hecho auditorías del programa de Smartmatic”. “Tenemos que tener una estructura paralela para ver si el Gobierno no está manipulando los datos”, agregó.