Elecciones 2019: Lanata aseguró que "no esperaba que la diferencia sea tan grande" en la provincia de Buenos Aires

El periodista ultraoficialista Jorge Lanata se mostró sorprendido por la derrota electoral de Juntos por el Cambio y manifestó que no puede creer la diferencia que sacó Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Todavía no hay resultados. Pero todos tenemos ya algunos. Algunos más creíbles y otros menos creíbles. La diferencia no va a ser grandísima pero va a ser grande. No va a ser mínima. En la Provincia no me esperaba que fuera tan alta“, afirmó.

"Hay porcentajes que desde el Gobierno, por un lado, y la oposición, por el otro, han distribuido en las últimas horas. Hay que esperar a partir de los datos que se empiecen a dar a las nueve de la noche. Las tendencias serán más claras”, sostuvo Lanata.

Además el periodista manifestó: “Para un lado o para el otro, el famoso ‘fraude comunicacional’ es una imbecilidad. Los resultados son los resultados. Los da la Justicia Electoral y no los medios”.