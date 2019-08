Elecciones 2019: la explicación de Juntos por el Cambio al escándalo de los bots

La cuenta oficial de Juntos por el Cambio, la alianza que lleva como precandidato a presidente a Mauricio Macri, salió a explicar los mensajes de los bots que llevaron a que el hashtag #YoVotoMM con mensajes insólitos.

"Hoy salieron varios tuits como el de acá abajo, publicados por bots sin seguidores que replican nuestro #YoVotoMM. No los publicamos nosotros y no sabemos quién fue. Pero seguro fue alguien a quien le molesta el apoyo genuino de los argentinos a Mauricio", sostuvo Juntos por el Cambio.

Hoy salieron varios tuits como el de acá abajo, publicados por bots sin seguidores que replican nuestro #YoVotoMM. No los publicamos nosotros y no sabemos quién fue. Pero seguro fue alguien a quien le molesta el apoyo genuino de los argentinos a Mauricio. pic.twitter.com/Q6wDQwrd0e — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) August 8, 2019

"Como ya dijimos muchas veces, no tenemos trolls ni bots: no creemos en esas herramientas. Sólo creemos en las conversaciones genuinas. Eso molesta a los acostumbrados a la manipulación y el engaño. Tanto que alguno quiso arruinar nuestra movida de hoy. No pudo", afirmaron, pese a la demostración de que el gobierno tiene trolls rentados.

"¡Satisface a Mauricio, no te relajes! Te elijo! Caricia significativa proveniente de Hulingham! #YoVotoMM"; fue uno de los mensajes que más se viralizó por su error y por haber sido compartido por diferentes cuentas al mismo tiempo.