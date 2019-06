Elecciones 2019: la efusiva militancia de Lanata contra el kirchnerismo

Preocupado por los resultados electorales, Jorge Lanata profundizó su militancia a favor de Cambiemos y en contra de la unidad peronista. Por eso, le pidió a sus televidentes que no abandonen el país en caso de una victoria kirchnerista, sino que se queden "a ayudar a que las cosas cambien" y volvió a querer instalar la vieja y desacreditada consigna de la desaparición del Grupo Clarín.

“Escuché muchas veces ‘si ganan los K me voy del país’. Es un comentario bastante snob. ¿Se acuerdan cuando decían ‘si ganan lo comunistas me voy al campo’?", comenzó Lanata su programa Periodismo Para Todos. En la pantalla de El Trece, mandó un mensaje: “Yo creo que si ganaran los K hay que quedarse, no hay que irse y dejarle el país a los hijos de puta. El país es también nuestro".

Por eso, confirmó que si gana el peronismo, se va a quedar en la Argentina. "Voy a estar acá porque las cosas son parecidas a las que pasan en una familia. En una familia, cuando todo está mal, vos no te vas, te quedás a ayudar. De eso se trata, de quedarnos a ayudar a que las cosas cambien”. Y continuó: “Si no, qué sentido tendría vivir acá, ser argentino. Incluso, creo que habría que quedarse resignando cosas personales".

En esa línea, quiso reinstalar la vieja y ya desmentida consigna de la desaparición del canal ultraoficialista en caso de una victoria kirchnerista: "Si mañana ganan los K y este canal no está, no sería delirante pensarlo, acordate del 7D estuvimos a punto de que este canal no estuviera, iremos a hablar a fiestas de 15 pero no van a callarnos. O sea que hay que quedarse, si ganaran los K”.