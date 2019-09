Elecciones 2019: Hugo Moyano aseguró que si Alberto Fernández gana las elecciones, buscará la reunificación de la CGT

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó que si gana Alberto Fernández las elecciones presidenciales, el movimiento obrero deberá "apuntar a reunificar la CGT".

Después de la media sanción de Diputados para el proyecto de emergencia alimentaria, el candidato presidencial del Frente de Todos pidió hacer un esfuerzo y no salir a la calle a fin de evitar posibles enfrentamientos con el oficialismo.

Ahora, en la misma sintonía, el histórico dirigente gremial resaltó que "hay que tratar de evitar algunas cosas que puede armar el Gobierno como 'provocaciones', porque lo que más le conviene es que haya problemas para justificar o victimizarse de lo que ellos mismos crearon".

En tanto, el camionero también apoyó la idea de Fernández de impulsar una mesa diálogo con todos los sectores: "Hay que hacer un esfuerzo, poner todas las voluntades necesarias para hacerlo, porque es lo único que puede sacar adelante al país. Tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo".

En diálogo con AM 1050, Moyano sostuvo que esa iniciativa también debe "apuntar a reunificar la CGT". En ese sentido, siguió: "Hoy está bastante dividida, no tiene la representatividad total del movimiento obrero".

"Todos tenemos que poner el mayor grado de voluntad" - aseguró el dirigente sobre la reunificación de la CGT - "porque el país lo necesita". Y agregó: "El movimiento obrero puede cumplir una función muy importante en la situación actual y cuando asuma el nuevo Gobierno".

"No pueden dar solución a nada. Esta gente ya no sabe qué hace, no tiene respuestas para nada. El costo de movilización de la Policía le salió más caro de los subsidios que tienen que aumentar", apuntó.