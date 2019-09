El candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cruzó en Twitter al presidente Mauricio Macri, quien había alentado a sus seguidores a manifestarse el próximo 28 de septiembre en las marchas del "Sí, se puede" con la frase "la elección aun no sucedió". La respuesta rápidamente se volvió viral.

"Hagamos que suceda de nuevo", le escribió Fernández a Macri en la red social, ya metido de lleno en la campaña para confirmar el triunfo de las PASO por 16 puntos y que, de repetirse, lo llevará a la Casa Rosada desde el 10 de diciembre.

Dicen que la elección no sucedió. Hagamos que suceda de nuevo y pongamos a la Argentina de pie. https://t.co/UxBSgtpKik

La respuesta de Fernández fue en referencia a la convocatoria del actual presidente para marchar en su apoyo el próximo 28 de septiembre, en las Barrancas de Belgrano en la Capital Federal. Sería esta la primera parada de las manifestaciones del "Sí, se puede", con las que el oficialismo busca recorrer 30 ciudades para tratar de evitar la derrota. En su arenga, Macri reiteró que "la elección aun no sucedió", y sostuvo que Argentina estaba en riesgo de convertirse en una "narcorepública" (sic). "Llegaremos totalmente decididos a ganar", escribió Macri en el mediodía del domingo.

El periodista Nicolás Lantos reveló en El Destape los inconvenientes que atraviesa la campaña de Juntos por el Cambio para cerrar el itinerario del tour de Macri. Varios intendentes no quieren ser la sede de esos encuentros ya que apuestan a despegarse del primer mandatario y apuestan por el corte de boleta para mitigar el arrastre negativo de la imagen del Presidente en sus distritos. Con sorna, algunos comparan, dentro del elenco gobernante, a esta gira de campaña con las que realizaban Los Chalchaleros para despedirse.

