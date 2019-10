La asesora del Ministerio de Seguridad Florencia Arietto insultó al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, al tratarlo de un "tarambana". La falta de respeto vino a raíz de una propuesta del postulante peronista durante el debate presidencial.

No me importa el gasto si es para ampliar derechos dice el tarambana de AF, claro somos todos revolucionarios con plata ajena. Tocame el campo Albertito para financiar tus demagogias y hacerte el Che Guevara y me pongo yo a la cabeza de la resistencia del campo.