Elecciones 2019: Elisa Carrió publicó un mensaje de apoyo a Macri y Jorge Rial le recordó un momento incómodo

La diputada oficialista, Elisa Carrió, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que manifestó que cree en Mauricio Macri y el periodista Jorge Rial le recordó que ella creyó y aseguró que el dólar iba a quedar en $23, pero ahora está cerca de los $47.

"Hace cinco años, un grupo de hombres y mujeres, muchísimos argentinos creímos que otra Argentina era posible y ganamos elecciones pacíficas y no violentas", dijo Carrió. La diputada continuó: "Nuestro objetivo era que un gobernante no PJ o no militar cumpliera su mandato".

Carrió aseguró que se hicieron "dos milagros: salir de un régimen autoritario y fascista a una democracia. Ganar la república, que es la gran maldición de 1093".

En busca de autocrítica, dijo: "Se que estamos mal, todos nosotros estamos mal, pero, bueno, lo importante es que no volvamos a estar más de esta forma, no cíclicamente, que salgamos de la historia". Por eso, remarcó: "Yo creo en él. Hoy, cuatro años después, yo les digo, yo fío, yo creo en Mauricio Macri".

Sin embargo, el periodista no le dejó pasar semejante confianza y le recordó el día en que aseguró que el dólar no pasaría los $23, monto duplicado en la actualidad.