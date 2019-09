Elecciones 2019: Eduardo Feinmann aseguró que desde el Frente de Todos irán por la venganza

Eduardo Feinmann apuntó contra la candidata a vicejefa de Gobierno porteño, Gisela Marziotta, y aseguró que si gana el Frente de Todos, irán por la venganza.

De nuevo el periodista ultramacrista estalló contra la oposición, después de que el pasado lunes la candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad por el Frente de Todos dijera que estaba de acuerdo con la idea de crear una "Conadep del periodismo" que juzgara el mal desempeño de profesionales de la comunicación. Aunque rápidamente la periodista se retractó y explicó que apoyó la idea porque era un "ping pong" de preguntas y respondió rápido al escuchar la palabra "Conadep". Feinmann no lo aclaró y juzgó a Marziotta en vivo.

Así, el conductor la relacionó al candidato presidencial y aseguró: "Otra vez volvió la idea de la Conadep para el periodismo. Esta vez no lo dijo un humorista venido a menos, lo dijo una candidata a vicejefa de Gobierno, alguien muy ligada a Alberto Fernández, hablo de Gisela Marziotta. El que arrancó con esta idea fue el pseudo humorista, ya venido a menos, Dady Brieva".

LEA MÁS Eduardo Feinmann pidió cancelar los debates presidenciales

Durante su editorial en radio La Red, remarcó: "Lo dijo bien claro, fue tajante -añadió-. Es lo que piensan. La mayoría de los kirchneristas no lo dicen, pero lo piensan. Y van por la venganza, si llegan a ser gobierno, muchos van a querer la venganza, como dijo Dady Brieva que el periodismo 'esmeriló a Cristina'. Y en este caso no es un actor de cuarta, es una candidata a Vicejefa de Gobierno, no es cualquiera".

Y profundizó: "Opinar distinto, criticar a la jefa y condenar la corrupción no es un delito de lesa humanidad. A menos que cuando asuman en el gobierno, si es que asumen, creen una Conadep que juzgue los dichos de algunos periodistas como yo, que seguramente estoy en esa lista, y si me llegan a llamar a esa Conadep, voy a ir". Para cerrar, le salió con los tapones de punta a Marziotta y aseguró: "Le hace muy mal a la política, al periodismo, y a la democracia en toda la República Argentina".