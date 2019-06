Tras el decreto electoral que prohíbe las listas electorales en Buenos Aires, el fiscal federal Jorge Di Lello relativizó la maniobra del Gobierno de Cambiemos al indicar que “en política todo es válido, salvo matar al contrincante” y adelantó que iniciará una investigación para determinar si le ofrecieron dinero o no a Roberto Lavagna para bajar su candidatura a presidente.

"En política todo es válido, salvo matar al contrincante, yo puedo intervenir en el tema de las listas colectoras si hay una controversia, porque es competencia electoral", explicó el funcionario judicial en diálogo con Futurock aunque analizó que “por lo indiciario de algunas encuestas, por ahí al gobierno le convendría hacer una colectora que lleve a su candidata con distintos candidatos a presidente".

Asimismo, Di Lello opinó sobre los supuestos millones de dólares ofrecidos a Roberto Lavagna para bajar su candidatura y adelantó: "La noticia de los supuestos millones ofrecidos a Lavagna me pegó en el ojo y me quedé pensando que hay que investigarlo para determinar si existió o no".

Y reveló: "Probablemente citemos a los periodistas y al propio Lavagna en la causa para determinar si le ofrecieron dinero".

"Abrí una investigación preliminar para determinar si a Lavagna le ofrecieron 8 millones de dólares para bajar su candidatura", concluyó Di Lello.