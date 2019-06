Elecciones 2019: con un video y referencia a "Perfume de Mujer", Espert ratificó su candidatura

José Luis Espert ratificó a través de las redes sociales su candidatura presidencial y aseguró que "el Gobierno va a fallar en su intento de bajar al Frente Despertar".

"Les dejo un mensaje grabado hace minutos junto al Presidente de la Convención Nacional del Partido UNIR, Raúl Racana y otros referentes de nuestro espacio", escribió el precandidato, junto a los principales referentes del espacio.

El video comienza con el economista dejando atrás todas las dudas respecto a su participación en las próximas elecciones: "Estamos aquí para ratificar mi candidatura a presidente de la nación y también para enfatizar que el Frente Despertar va a participar de estas elecciones".

Por su parte, Racana aclaró: "Hace un mes y medio que el partido UNIR reunió la convención a los efectos de definir cuál va a ser nuestro futuro. Y en ese futuro era participar junto a Despertar".

"Me ato a la dignidad humana, al cumplimiento de mi palabra. Me quede solo, me golpeen, hagan lo que quieran, yo estoy atrás del doctor Espert hasta el final de esta trayectoria", sostuvo el lider de UNIR.

Para argumentar su decisión recomendó ver una película: "Y si tienen una duda de lo que significa la dignidad humana vayan a ver la película "perfume de mujer", cuando dice 'yo tengo integridad'", y concluyó: "Esté solo o acompañado estaré siempre al lado del doctor Espert".