Elecciones 2019: Beatriz Sarlo elogió la inteligencia de Alberto Fernández

Beatriz Sarlo, una de las intelectuales más conocidas de la Argentina, habló sobre el fracaso del gobierno de Mauricio Macri y consideró que subestimó los problemas estructurales que padece el país, como la inflación.

“Creyó en serio que la inflación era un problema que se solucionaba en tres meses, que cuando él fuera presidente iban a llegar brotes verdes, que nos íbamos a quedar todos verdes de la cabeza a los pies, inversiones. El creyó en sus propias promesas, tanto las creyó que tres meses después de asumir se fue a Davos, donde no consiguió nada, ni un céntimo” y sentenció: “Todo su diagnóstico fue defectuoso”, señaló en diálogo con Marcelo Longobardi, en Radio Mitre.

La charla atravesó temas como las elecciones, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, la economía, el peronismo, Jair Bolsonaro y su similitud con Miguel Ángel Pichetto.

Al momento de referirse al candidato a Presidente por el Frente con Todos, dijo: “Yo lo conozco, es un tipo muy inteligente que supo retirarse en su momento. Él se retira después de la crisis con el campo cuando ve que el gobierno de Cristina no va a negociar y que piensa, supongo porque no es que lo que lo conozca, que esta es una oportunidad para rearmar alguna zona del justicialismo que sea todo lo contrario de Cristina. Yo no estoy diciendo para nada que esto está acordado con Cristina, esto es más bien lo que yo pienso que él podría hacer”.

Y agregó: “Y si lo hace pasaría a la historia al rearmar una zona del justicialismo que tenga su elemento populista carismático pero subordinado, su veta democrática muy fuerte, su base social la conserve y su dimensión redistribucionista la conserve". Para cerrar, consideró que "es un hombre que tiene 60 años y piensa, con razón, que está comenzando su última etapa política pero que esa etapa es larga". En ese sentido, sumó: "Si tiene 60 puede ser larga, no un solo período presidencial. Él se ve obligado, si no quiere terminar fracasando como fracasaron otros, a hacer un buen gobierno y yo creo que tiene la inteligencia para poder hacerlo”.