Elecciones 2019: Axel Kicillof calificó a la gestión de Vidal como "entre las peores" de la Historia

El candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, denunció el aumento de la deuda contraída por la Provincia y aseguró que la gestión de María Eugenia Vidal está "entre las peores" de la historia. Asimismo, advirtió las consecuencias de la crisis en los sectores populares y el narcotráfico.

"Lo que dice Vidal es más de lo mismo. La deuda eran 9 mil millones y ahora son 12 mil millones, antes el 50% eran en dólares y ahora son el 80%; y en los próximo 4 años vencen unos 9 mil millones dólares. Han ajustado mucho para endeudarse, todo está muy desastroso en la Provincia", apuntó Kicillof en una entrevista con Luis Novaresio para Debo Decir.

En esa línea, el ex ministro de Economía resaltó que no sabe "cómo van a dejar los números porque no los publican", pero remarcó que tiene "estimaciones de que hay un faltante de caja, para cerrar el año, a enero, de entre 50 mil y 80 mil millones de pesos".

Kicillof en #DeboDecir: "Creo que la gobernación actual está entre las peores de la historia de la provincia" pic.twitter.com/KMXRx1v2o9 — A24.com (@A24COM) October 7, 2019

Por esos motivos, el candidato del Frente de Todos ubicó la gestión Vidal "entre las peores" de la historia bonaerense. "Empeoró todos los indicadores, todo lo que dijo que iba a solucionar emperaron y las que andaban bien, también emperoraron. La verdad que es una mala gobernación", enfatizó.

Y agregó: "No ayudaría una reforma laboral y el Gobierno falló en el diagnóstico de inflación. Al empleado no le alcanza el sueldo y la gente no pide dólares, pide pagar la luz. Las recetas de Macri le jodieron la vida a la gente, el desempleo en la Provincia está llegando al 13% porque sufrió mucho las políticas de este Gobierno".

En tanto que también despejó los rumores sobre un posible "manejo" de La Cámpora a su gobierno. "Si gana Axel, gobierna Axel y el Frente de Todos. Me suenan muy contradictorios los fantasmas de que si gana Axel gobierna La Cámpora cuando no dicen que si gana Mariu gobierna Macri o Larreta. Incluso, dicen que va a haber problemas por hay muchos dentro del Frente de Todos, pero que si ganan va a gobernar uno solo. Me suena un poco inconsistente", afirmó.

Narcotráfico

Otro aspecto que resaltó Kicillof en relación a la crisis es el caso del narcomenudeo, producto de la falta de trabajo que hace que algunas personas terminen cometiendo ese delito para sobsistir. Al respecto, el candidato del Frente de Todos, recordó lo que le contó un cura del barrio Carlos Gardel (cerca de El Palomar) sobre personas que, al quedarse sin empleo, terminan dedicándose al narcotráfico. "En Rosario pasa también", le agregó el entrevistador, Luis Novaresio.