Elecciones 2019: argentinos en el exterior denuncian que Cambiemos usa sus mails para hacer campaña

El Gobierno utiliza datos de contacto personal de ciudadanos argentinos en el exterior, sin su consentimiento, para pedirles que voten por Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal el próximo 27 de octubre.

Marcela se contactó con El Destape porque el 15 de octubre recibió un mail en el que se le pidió votar por Juntos por el Cambio. La casilla desde la que llegó el mensaje es votemosenelexterior2019@pb06.ascendbywix.com y, lejos de invitarla a participar de los comicios desde el exterior, vive en Estados Unidos hace 20 años, le pidieron que elija la reelección del oficialismo.

En diálogo con este medio, Marcela explicó que el único organismo estatal que tiene su dirección de mail personal es la Embajada, ya que se lo pidieron al renovar el documento o el pasaporte. Al respecto, dijo: "Me indignó recibir esto porque no sólo no comulgo con su política, que me parece desastrosa, sino que están usando mi información personal", y se preguntó qué otro tipo de datos suyos podrían manejar.

En el mail que le llegó se explica: "Has recibido este email porque eres un suscriptor de esta página web". Al hacer click en el enlace, la web redirige la navegación a mm2019exterior.wixsite.com, una página de Juntos por el Cambio - Voceros Voluntarios en el exterior. "Supuestamente me lo envían porque estoy suscrita a una página (del oficialismo), cosa que no he hecho ni en sueños", explicó a El Destape.

El cuarpo del mensaje lleva el título "el 27 de octubre podés votar Presidente" y explica: "Los argentinos residentes en el exterior fueron habilitados a votar automáticamente por la Justicia Electoral desde 2017 (siempre y cuando tengan hecho el cambio de domicilio)", por lo que la invitan a chequearlo en el padrón.

En un segundo párrafo, sostiene: "Ser argentino es mucho más que el recuerdo de la infancia o gritar el gol con la camiseta en un mundial. Es estar ahí cuando la República te necesita", seguido del logo de Juntos por el Cambio y la foto de Macri, Miguel Ángel Pichetto, Vidal y Rodríguez Larreta.

El mismo correo le llegó a Nicolás, quien aseguró a este medio: "Desde el consulado de Argentina en Madrid, están usando mis datos personales para enviarme propaganda electoral" y también a Mariano, quien afirmó: "Sin dudas otro caso de utilización (abuso) de las bases de datos del estado ,ya que soy residente en España y es enviado al correo que facilite a la embajada".

En ese contexto, remarcaron ser voluntarios que apoyan a este Gobierno con la intención de informar a quienes viven en el exterior que su derecho es votar a las autoridades nacionales argentinas para "dejar atrás 70 años de populismo" con valores como "integración al mundo; justicia independiente; libertad de expresión; transparencia; humildad y democracia".

Este mail le llegó a Marcela, Mariano y Nicolás, que lo denunciaron ante El Destape, pero seguramente muchos otros argentinos en el exterior recibieron una comunicación similar sin su consentimiento para el uso de datos personales.