Elecciones 2019: Alberto Fernández cruzó a Peña y a Durán Barba por difundir fake news sobre su salud

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández salió a pasear a su perro Dylan previo a emitir su voto este domingo 11 de agosto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Tranquilo y acompañado de Dylan, tuvo declaraciones en los medios que se encontraban presentes, sin tapujos expresó: "Espero que cuando empiece la primera vuelta, a Peña y a Durán Barba no se les ocurra seguir diciendo que tengo cáncer de pulmón, que Axel robaba plata de YPF con un sueldo que no le correspondía, que alguien diga que no enseño en la Facultad".

#ArgentinaVota | @alferdez 👇



📌 "Espero que cuando empiece la primera vuelta, a Peña y a Durán Barba no se les ocurra seguir diciendo que tengo cáncer de pulmón, que Axel robaba plata de YPF con un sueldo que no le correspondía, que alguien diga que no enseño en la Facultad" pic.twitter.com/UNsiSbup8d — C5N (@C5N) 11 de agosto de 2019