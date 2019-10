Elecciones 2019: Alberto Fernández anticipó que removerá a Guido Sandleris en el Banco Central

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, anticipó que si gana las elecciones, habrá un cambio de autoridades en el Banco Central (BCRA), por lo que Guido Sandleris no continuaría en su cargo. El exjefe de Gabinete hizo foco en la fuga de reservas del último período.

En declaraciones a "Habrá Consecuencias" en El Destape Radio, Fernández afirmó que Sandleris no debiera seguir en su cargo, por lo que si él gana las elecciones y asume la presidencia el 10 de diciembre, el funcionario será desplazado. El postulante sostuvo: "Hoy leía a la mañana en los diarios que un grupo de empresarios reclama por la continuidad de la conducción del Banco Central. Y yo me pregunto: ¿Dónde está el mérito? Desde las elecciones primarias hasta acá dejaron fugar casi 20.000 millones de dólares", indicó.

Sandleris ocupa el cargo de presidente del BCRA desde el 25 de septiembre de 2018, cuando asumió de emergencia por la renuncia imprevista del economista Luis Caputo.

Al ser consultado por el programa conducido por Ari Lijalad, Fernández remarcó que le parece "insólito" que los empresarios que piden "continuidad de funcionarios", le hablen del "buen funcionamiento" de la política monetaria y elogien el funcionamiento del BCRA.

"Yo no descarto ni afirmo nada, pero me parece insólito que me hablen del buen funcionamiento del Banco Central. Eso me llama la atención. Estamos en problemas. Yo marco estas cosas porque sino no se va a entender", expresó el candidato.