Elecciones 2019: a la Cámara Nacional Electoral no le consta que se haya auditado a Smarmatic

El secretario de actuación electoral de la Cámara Nacional Electoral, Sebastián Schimmel, se sumaron a las advertencias por las irregularidades del sistema de SmartMatic a menos de tres días de las PASO.

“No nos consta que haya habido una auditoría del software. No nos lo informaron. No afirmo ni niego que se haya hecho”, alertó el representante de la CNE en diálogo con el programa Habrá consecuencias por El Destape Radio.

Apuntó, además, que “si encuentran una falla grave es un problema del Ministerio del Interior. No compromete al proceso electoral porque el resultado lo da el definitivo” y sostuvo que “la Dirección de Seguridad Informática tendrá que revisar las vulnerabilidades. Pero no tiene ninguna incidencia”.

Ante la no entrega del sistema de Smartmatic, el funcionario remarcó que “el contenido del pliego de licitación es ajeno a la Justicia Electoral, es responsabilidad del Poder Ejecutivo” y explicó que “el Código Electoral prevé que se entregue el software del escrutinio provisorio al menos 30 días antes. Nuevamente se incumplió ese plazo”.

LEA MÁS Alarma: a una semana de las PASO, persisten las dudas sobre el escrutinio

“Sabemos que 30 días no es un período para una auditoría plena. Se requieren más de 30 días. Pero tampoco el calendario electoral permite otros tiempos”, apuntó.