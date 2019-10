Elecciones 2019: a cinco días de las elecciones, en el macrismo no piensan en entregar el mando

El intendente de Vicente López y primo del Presidente, Jorge Macri, confirmó a Alejandro Fantino y su equipo que en el Gobierno no se evalúa ningún plan de transición porque están convencidos de que llegarían a competir en el balotaje el próximo 24 de noviembre.

En Animales Sueltos, los miembros de la mesa enfatizaron en que no existe ningún plan de traspaso de mando y evitar que la economía caiga de la cornisa en la que se encuentra: "Si el presidente está eufórico como acá comentamos y el domingo se lleva una sorpresa negativa para él, es muy importante que al día siguiente arranque un sistema de transición coordinada", explicó Maximiliano Montenegro.

Y agregó: "Es más, en la Casa Rosada no hay ninguna señal de transición porque están seguros que van a balotaje. Solo dos funcionarios, con un grado de responsabilidad muy grande, han transmitido a los equipos de Alberto Fernández que si surge el 27 un nuevo presidente, estarán el lunes disponibles para realizar una transición ordenada. Uno es Lacunza, el otro Sandleris".

En ese entonces, Jorge Macri confirmó la información que comentaron: "Hasta el domingo es paso a paso. No podemos pedirle que busquen marcos de acuerdo, obvio que no hay transición. El tercer tiempo es cuando termina, no antes. Hasta el minuto 80 si te puedo poner el tacle en el pecho, te lo pongo. Y esa es la actitud que vamos a tener".

