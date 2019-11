El video en el que Evo y García Linera comunicaron su renuncia

Llegadas las 18:00 de este domingo, el presidente Evo Morales comunicó en televisión la decisión de presentar su renuncia, junto con la de todo su gabinete en un discurso en el que confirmó lo que ocurre en el país vecino: los grupos de derecha, en connivencia con sectores de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas.

“Les pido a Camacho y a sus grupos que no maltraten a hermanos, no perjudiquen a gente humilde y pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo. No le hagan daño al pueblo boliviano. Espero que vuelve la paz social, la tranquilidad", sentenció junto a su eterno compañero de presidencial, Álvaro García Linera.

"Me he pedido al pueblo boliviano y al mundo entero que sepan como grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Conocemos nuestra historia, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho ver a bolivianos enfrentados, estos señores que han perdido, llevar a la violencia y agresión. A enfrentar a los bolivianos entre ellos", expresó.

Posteriormente habló García Linera quien destacó los logros del gobierno plurinacional y anunció su renuncia al cargo de Vicepresidente: "El Golpe de Estado se ha consumado. Esto es un golpe a un gobierno elegido democráticamente", dijo y cerró: "¡Volveremos y seremos millones!".