El 'Turco' Asís cruzó a Magnetto y dijo que "está prohibido en El Trece y en TN"

El analista político Jorge 'Turco' Asis denunció que desde hace más de 30 años que está prohibido en los estudios de el Grupo Clarín por un libro que escribió hace varios años.

En diálogo con LN+, el escritor apuntó: "Por haber escrito un libro inspirado como tiene que ver con el diario Clarín, me banco que 35 años después continúe prohibido en TN y en El Trece" pero manifestó que "ni siquiera" le "enoja".

Asimismo, recordó las veces que fue invitado a programas de TN pero que no pudo participar: "Preguntale a algunos periodistas que trataron de invitarme. Preguntale a Eduardo Van der Kooy, Alfredo Leuco, me invitaron y después les decían NO". Y sentenció: "Porque ahí hay un señor que ahí les dice que no".