El Tribunal Electoral de Bolivia desmintió el informe de una empresa sobre supuestas irregularidades en las elecciones

El Tribunal Superior Electoral boliviano descubrió contradicciones en la empresa auditora privada que afirmaba que había de ‘vicios de nulidad’ en los comicios que ganó Evo Morales.

Emitió un comunicado el TSE en el que sostiene que Ethical Hacking (la empresa contratada por la oposición) emitió un informe en el que señala que ‘no existió ningún tipo de alteración de datos’.

Señaló hoy el TSE que el informe que la empresa Ethical Hacking les entregó, el 30 de octubre de 2019, “contradice la información que brindó a los medios de comunicación anoche”, en la que se habla de ‘vicios de nulidad’ sobre el proceso de votación, según confirma el medio local El Deber.

La instancia electoral explica que el documento que les dio la empresa dice: “Ejecutado el protocolo de revisión y validación de integridad junto con el desarrollador de Neotec, la presencia de DNTIC y nosotros, se verificó que no existió ningún tipo de alteración de datos, ni de ataque cibernético, se verificó que el problema fue causado por falta de comunicación por parte de la empresa Neotec, al saltarse el protocolo de comunicación para cambios en la infraestructura”.

El gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, dijo en la TVU de La Paz, que se identificaron 'vulnerabilidades' antes de las elecciones, que no fueron subsanadas. No usó la palabra fraude, pero señaló que no se llevaron bien los procesos. Hubo más de 30.000 peticiones de validación de actas.

Por su parte, el TSE indicó que “se encuentra a la espera de los resultados de la auditoría que está realizando el equipo técnico de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, y que realizará un análisis que comprenda una auditoría al cómputo oficial de votos, así como la verificación de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia, donde se determinará si se respetaron las preferencias electorales en conformidad con la normativa electoral boliviana”.