El panelista del Diario de Mariana Lucas Bertero reveló detalles de cómo vivieron los integrantes del programa las revelaciones de Mirtha Legrand y apuntó con dureza contra la conductora.

La pasada semana, Legrand deslizó en su programa una propuesta de Adrián Suar para cambiar el formato de sus programas y trasladarlos a la semana en la franja horaria que hoy ocupa el ciclo de Fabbiani, algo que los integrantes de DDM no sabía. La revelación generó una picante interna en El Trece que ya generó varios episodios, pero aún hay más.

En una entrevista con el portal de espectáculos exitoína, Bertero no se guardó nada y afirmó: "Me cayó muy mal. Me dio tristeza enterarme de algo tan importante por alguien que es ajeno a nuestro grupo de trabajo".

El panelista contó que se enteró de la noticia por mensajes que le avisaron lo que había dicho Legrand y señaló que lo sintió como "un ataque claro y duro hacia mi y a todo el equipo".

"Logró empañarme el descanso del fin de semana y preocupar a mi familia y amigos por mi futuro. Tengo un hijo y el trabajo es un valor fundamental en estos tiempos", apuntó.

Y cuestionó: "Estamos en un momento difícil todos, la TV no es ajena. No somos todos millonarios, somos laburantes y pareciera que ella 'disfrutó' dando esa noticia, sonreía, se tiraba brillantina ella misma, solo para ensalzar su ego que, yo pensé que, a esta altura ya lo tenía domado y bien ubicado. Pero no. Se prioriza ella y daña, lastima y humilla".

En esa línea, Bertero remarcó que Legrand "dispara con una bazuca y luego esboza un 'disculpas' y cree que con eso se soluciona el tema. A mi me provocó mucho daño". "Todos corrimos a consultar a nuestros jefes para saber si era verdad. Fue muy humillante", develó.

El periodista señaló que tenía una buena relación con la 'Diva de los almuerzos' y que mantenían charlas por Whatsapp. "Fue generosa conmigo con sus palabras, y se lo agradezco, pero no le debo nada. Esto, a mí y a mi familia nos afectó mucho", afirmó.

"Enterarte por televisión que te quedás sin trabajo por boca de alguien que no le corresponde comunicar eso, no es ingenuidad, eso tiene otro nombre: 'no me importa el otro, no lo veo, no empatizo'. Cuando dice que el gobierno no ve la realidad, creo que debería preguntarse si ella la ve", disparó.

Y también dirigió sus críticas a Nacho Viale, nieto y principal productor de Legrand, que "está solo en los títulos". "Pregunten a los últimos 50 invitados a ver quién lo vio. No va nunca. La deja sola. Así cualquiera es productor estrella", se quejó.

"Mirtha no usa cucaracha, pero alguien debiera pararse al lado de su cámara y frenarla. Conozco el paño y creo que fue adrede. Ella sólo quería decir que está solicitada y con eso, se va a dormir feliz. No le importó el efecto que causaría su vanidad", subrayó.