El tenso cruce entre Duggan y uno de los intelectuales que firmó la solicitada a favor de Macri

El periodista Pablo Duggan protagonizó un tenso cruce con el politólogo Marcos Novaro, uno de los intelectuales que firmó la solicitada para una reelección de Mauricio Macri.

En su programa La Máquina por FM Delta, el conductor cruzó al sociólogo quien argumentó las políticas de ajuste de Cambiemos y terminó todo mal.

“Es un gobierno de derecha”, indicó Novaro, a lo cual, Duggan lo corrigió y le dijo que “es de muy de derecha”. La interrupción no le cayó bien al intelectual, quien se mostró ofuscado y comenzó a levantar la voz.

Mal final para la charla con Marcos Novaro cuando intentaba explicar su apoyo a Macri. Hacía tiempo que me pasaba algo así. @delta903fm #lamaquina pic.twitter.com/7aC4KAoti2 — Pablo Duggan (@pabloduggan) July 27, 2019

“Escuchame. La devaluación de Kicillof en 2014 fue una devaluación recesiva que no hubo aumento del gasto, tuvo la suerte que duró poco pero el impacto en términos de consumo fue mucho más injusto que éste. No diría que ésta política es mala en este momento, sino que es la que pueden hacer, no es una política socialmente injusta”, argumentó el sociólogo.

Al respecto, Duggan intentó intervenir para recordar el malestar social que se vive y el aumento de la pobreza.

LEA MÁS Juan Acosta, Campanella y Brandoni entre los "intelectuales" que firmaron una carta en apoyo a Macri

Pero Novaro le gritó: “¡Pará un chacho! ¡Si vos me estas interrumpiendo todo el tiempo, habla vos flaco!”

“En estos términos no sigo la entrevista. No me gusta que me griten”, manifestó el conductor.

Y el socialista, remató antes de cortar el teléfono: “Sos un grosero”.