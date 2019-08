El rechazo de Hugo Yaski a Mirtha Legrand: “No iría a la mesa en un país donde es difícil comer”

El secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional de UC, Hugo Yaski, reveló que nunca se sentaría en el living de la longeva conductora macrista, Mirtha Legrand, como así tampoco en del operador periodístico Jorge Lanata.

"Todos los dirigentes sindicales nos sentimos salpicados por la serie 'El Tigre Verón', ojalá algún día hagan una ficción sobre el gato: Un empresario garca, con varias causas encima, con relaciones mafiosas con empresarios, intendentes y con la dictadura. Un universo de garcas...Trata de demonizar al movimiento sindical porque es el núcleo de la resistencia", disparó el dirigente gremial en diálogo con Somos Radio.

Al ser consultado sobre si iría a los dos programas de El Trece, Yaski replicó: "No hablo con Lanata, varias veces me ha llamado, me sentiría hipócrita. Tampoco iría a la mesa de Mirtha Legrand, no puedo ir como trabajador en un país donde además es tan difícil poder comer a hablar con un personaje que claramente todo lo que hace y dice es para que esa situación de injusticia perdure indefinidamente".