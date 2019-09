El presidente de YPF, duro contra el Gobierno por el congelamiento de precios y el "reperfilamiento"

La empresa estatal YPF advirtió por las consecuencias que tendrá el congelamiento del precio de los combustibles y el “reperfilamiento” de deuda. El sector petrolero será uno de los principales afectados por las regulaciones.

En el marco de una conferencia en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, aseguró que este contexto va a vedar "el acceso al crédito”. En consecuencia, criticó la política de paralización de valores que planteó el Gobierno.

“El riesgo petrolero lo asume la petrolera. Si ganan lo quieren sacar y si es atractiva van a invertir, pero se requiere la salvaguardia para que eso ocurra. Es muy importante. Para eso se requiere salir del congelamiento de precios, para que estén donde tienen que estar, y cumplir con lo que quieren las grandes compañías, que están encantadas con la Argentina", expresó el directivo.

A su vez, advirtió que “las medidas de controles de cambio no ayudan. No está roto plenamente el cristal, se puede reconstruir en los próximos meses o el próximo gobierno".

Además, detalló que YPF paga entre U$S 800 y 1.000 millones anuales de intereses por su emisión de deuda, que en condiciones normales se refinancian con nuevas colocaciones.

″El lunes vence un bono nuestro. Pensábamos unas semanas atrás que lo íbamos a renovar. Probablemente no lo vamos a poder renovar y vamos a seguir usando esa caja para pagarlo. Como el dinero no es fungible y no lo puedo cambiar de un lado a otro, si al final del día yo tengo que hacer frente a una deuda, la compañía genera la caja suficiente para pagarla, pero ¿dónde la va a reducir? La va a reducir en el ‘capex’ (inversiones de capital que crean beneficios)", explicó el funcionario.

En ese sentido, agregó que la petrolera con participación mayoritaria del Estado nacional tiene un 90% de la deuda emitida en dólares, con una tasa de interés media de 7,54% anual y un plazo medio de 6 a 14 años.