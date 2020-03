El polémico comentario de Andrés Calamaro sobre los femicidios: "Solo empleamos la violencia para defender a la mujeres"

"La violencia de género, en Argentina, procede de la siguiente manera. Una mujer asesinada por día, seis varones. En un año, el porcentaje de asesinatos masculinos es de un 88% ...Son estadísticas, no opiniones". Ese fue el primer twit que Andrés Calamaro publicó en referencia a la ola de femicidios en Argentina. Después de su declaración, el cantante fue cuestionado por muchos de sus seguidores.

En los últimos días se difundió un informe de "Ahora que sí nos ven" con el que demostraron que una mujer muere cada 23 horas en Argentina. Lejos de dar explicaciones, Calamaro continuó defendiendo su postura y aseguró que "violencia de género" es una construcción burguesa".

"La inmensa mayoría de los hombres, solo empleamos la violencia para defender a la mujeres", expresó el cantante a través de su usuario @bradpittbull666.

Los posteos fueron llenándose de comentarios negativos hacia Calamaro y él afirmó que "se lo estaba amenazando de muerte" y que él es "un hombre víctima del patriarcado y que podría demostrarlo".

"Entiendo la "violencia de género" después de leer chicanas e insultos violentos. Un hombre asesinado por otro hombre no consiste casi en delito. La palabra entra con sangre, me lo explicaron con violencia inaudita", argumentó

Luego, el cantante aseguró que el "asesinato por ser mujeres" sucede en el otras partes del mundo, pero no acá: "Asesinadas por ser mujeres" ... eso puede estar ocurriendo en países del Oriente o el norte de Africa. En occidente las "mujeres son asesinadas" por asesinos, lo que vulgarmente conocemos como "hijos de puta", que tampoco es literal porque desconocemos a las madres".

"Asesinadas por ser mujeres" ... eso puede estar ocurriendo en países del Oriente o el norte de Africa.

"Como sabemos que a las mujeres las asesinan por ser mujeres. Eso es muy grave, no es una afirmación seria ni responsable. En Irán es posible que eso ocurra. Los que matan son personas violentas o desquiciadas. No se qué motivos tienen", siguió diciendo Calamaro y finalizó: "La confusión es la siguiente, ustedes no son "feministas", son buchones de la federal. Frustrados que no dieron un palo al agua, dando clases sobre cualquier tema. Obcecados, ingenuos y solemnes. Autoritarios".