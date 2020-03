El pedido de Carmen Barbieri a Santiago Bal por la salud de su hijo Federico

A principios de marzo, Federico Bal anunciaba en sus redes sociales un triste diagnóstico: cáncer intestinal. Tras explicar su estado de salud y los pasos a seguir el artista procedió a documentar en Instagram los avances de su tratamiento, para así comunicarse con sus seguidores y llevarles tranquilidad. En estos días fue Carmen Barbieri, su madre, quien habló sobre como transita este duro momento. "Le pido a Santiago que no se lo lleve", afirmó.

El pedido a su expareja, fallecido en diciembre de 2019 a la edad de 83 años, prosigue con tristeza. "Él tuvo la posibilidad, como uno de sus últimos sueños, de trabajar con Fede en el cine y con nosotros la temporada pasada, en Mar del Plata, con la revista Nuevamente juntos. Que no lo tome de la mano, que lo deje, que no se lo lleve... Fede es muy joven y estoy convencida de que se va a recuperar...", comentó en diálogo con DiarioShow.

También recordó cómo vivió la partida de Santiago Bal, con quien estuvo casada durante 25 años. "Santiago se fue muriendo de a poco, pidiendo perdón y perdonando, sin ninguna asignatura pendiente. Pudo despedirse de todos sus amigos y de su familia y sus hijos en el escenario. Y el velorio estuvo tan lleno de chicos que me asombró. Fede le puso música de Frank Sinatra y Stevie Wonder, y le daba whisky a la gente. No te voy a decir que se trató de un velorio alegre, pero hubo una energía muy especial que le cambió la estructura a lo que era el episodio en sí", afirmó.

Para cerrar, la capocómica aseguró que cree en la fuerza de su hijo para superar la enfermedad y que estará a su lado durante todo el camino hacia la recuperación. "Imaginate, hace ya como cuatro meses que estoy de duelo por Santiago y ahora esta fuerte preocupación por Fede. No obstante, voy a estar a su lado en toda esta etapa y va a salir adelante, porque mi hijo es muy fuerte y no se doblega ante nada", concluyó.