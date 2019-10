El padre "Paco" Olveira defendió a Axel Kicillof y sus dichos sobre el narcotráfico

El cura villero “Paco” Olveira avaló los dichos de Axel Kicillof sobre la venta de drogas y señaló que “está bien" lo que dijo. El candidato a gobernador del Frente de Todos sostuvo que en algunos barrios hay personas que se quedaron sin trabajo y, para subsistir, se dedican a vender droga.

MÁS INFO Kicillof calificó a la gestión de Vidal como "entre las peores" de la Historia

Al respecto, Paco reveló que "en los barrios no se quiere al transa, pero ese, el más pobre, no tiene otro medio de vida, vende droga por necesidad”. “El último de la fila, el orejón del tarro y el que cae preso, no se mete por gusto en la droga, lo hace por necesidad", añadió. Asimismo, acusó al Gobierno nacional de perseguir "al consumidor y al narcomenudeo" pero sin meterse con "las mafias".

"Kicillof no estigmatizó a los pobres; eso lo hacen Pichetto y Macri cuando dicen que los pobres no quieren laburar y quieren vivir de los planes”, recalcó el cura villero en diálogo con El Destape Radio.

Argentina contra el hambre

También habló sobre el plan de Alberto Fernández para combatir la desnutrición, conocido como Argentina sin hambre. El sacerdote señaló que “la medida fundamental para saciar el hambre es la presencia del estado porque esto no es una mesa de amigos, hay intereses”. Asimismo planteó que “decir reforma agraria dicen que está mal, pero decir negro de mierda dicen que está bien” y concluyó que “lo de la tarjeta está bien porque elimina el intermediario, el puntero”.

MÁS INFO Bullrich tergiversó los dichos de Kicillof sobre el narcotráfico

Según contó El Destape, el programa Argentina sin hambre será atendido con una labor conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social, de Educación, de Salud y de Producción y Trabajo. Además, trasversalmente desde el Gobierno nacional, los provinciales y municipales. El programa contará con cinco pasos: 1) Consejo Federal Argentina Sin Hambre 2) acceso a la canasta básica de alimentos 3) canales de comercialización y economía social 4) Programa Nacional de Seguridad Alimentaria 5) Sistema Federal de Financiamiento.