El ministro de Trabajo, contundente: "No hay ninguna posibilidad de que homologuemos rebajas salariales”

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que el gobierno nacional está dando su mayor esfuerzo para "sostener el empleo" en la Argentina y sostuvo que se debe terminar la pandemia del coronavirus con la menor pérdida de puestos de trabajo y de empresas. Asimismo, fue contundente y descartó que la cartera laboral homologue acuerdos entre sindicatos y empresarios en los cuales se establezca rebajas salariales por la crisis resultado de la pandemia de coronavirus.

"Hay actividades donde el daño es mayor y es probable que estén negociando suspensiones con una reducción salarial. Esto ocurre en un tiempo de crisis, pero no se va a poder hacer sin la participación de los sindicatos y del Estado", sostuvo en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio.

"No hay rebajas salariales, el problema de esto son los títulos. En ningún lugar se van a permitir homologaciones salariales de personas trabajando. Lo único que estamos haciendo es que en aquellos casos en que las empresas están cerradas, porque no están trabajando y suspende a la gente, en esos casos podemos aprobar el pago de una compensación no remuneratoria que sea levemente inferior al salario", sostuvo Moroni.

Acerca de los despidos en medio de la pandemia, Moroni sostuvo que "las bajas salariales que hemos tenido en marzo y abril son muy parecidas a las de marzo y abril de 2019, así que no hemos tenido una baja de desempleo tan significativa. De hecho hemos prohibido los despidos".

"El desafío es lograr un equilibrio entre cuidar a los trabajadores y empresa en capacidad de funcionario", expresó.

Moroni adelantó que la salida de la pandemia será gradual en el mercado del trabajo y sostuvo que hasta el momento no hay muchos acuerdos por suspensiones laborales. "Analizaremos cada caso específico", sostuvo el ministro en referencia a los pedidos de algunas empresas por salarios.

Acerca de los medios de transportes que utilizan los trabajadores, Moroni sostuvo que no habrá horas pico en el tránsito para evitar la acumulación de personas. "Con el transporte vamos a tener que ser imaginativos. Acá el principal programa es de logística", sostuvo.

Moroni destacó que el gobierno asistirá a las empresas con el pago del 50 por ciento de los salarios. "El período que pagaremos dependerá de cómo se vaya desarrollando la situación", afirmó el ministro.