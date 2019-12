El mensaje peronista del 'Pulga' Rodríguez para el gobierno de Alberto Fernández

El jugador de Colón Luis Miguel 'Pulga' Rodríguez aseguró que tiene "esperanzas de que todo cambie" con el regreso del peronismo al gobierno y habló de la crisis que viven en Simoca, su pueblo en la provincia de Tucumán.

En una entrevista con La Nación, Rodríguez contó como es la movida solidaria que realiza cada diciembre en su ciudad natal para conseguir juguetes en la previa de la Navidad, todo solventado desde sus ingresos, y también se mostró positivo con la llegada de Alberto Fernández al poder.

"Todas las personas cometemos errores cuando hacemos cosas. Solo se equivoca el que hace algo, y las segundas oportunidades sirven para no volver a equivocarse. Tengo la esperanza de que todo cambie y mejore, pero no solo por un color político, sino por las necesidades de la gente", sostuvo sobre el cambio de mando.

El futbolista, que está afiliado al PJ de Tucumán, detalló cómo es el "Juego de las Estrellas" que arma en Simoca y que este año se jugará el 23 de diciembre. "Recaudamos muchos juguetes y los distribuimos en Simoca., llega Navidad y todos los chiquitos merecen tener su regalo. Muchos papás no pueden, ya no pueden comprárselos. y los nenes tienen que tener su juguete. No es culpa de ellos nada de lo que pasa", explicó. Y agregó: "Para Reyes hacemos otra fiesta. También les damos algo de comer; llegué a pagar dos mil hamburguesas, pero a partir de 2017 los números empezaron a escaparse de mi presupuesto. Es que cada vez venía más gente y hacían falta más hamburguesas".

En ese sentido, señaló que él no tiene una fundación, "con las licencias y beneficios que eso encierra". Asimismo, remarcó: "Es con mi bolsillo, pero me hace feliz. Yo planifico mis vacaciones en función de estas actividades, por eso el 22 de diciembre tengo que estar de vuelta en Tucumán, eso no lo negocio".

Al tiempo que destacó: "A mí me gusta lo que hago, mucha gente me ha dicho: 'Pero perdés semanas organizando esto.' A mí me hace feliz. Si gasto, por decirte, 10 lucas., las gasto tranquilo. Prefiero irme tres días menos de vacaciones y poner esas 50/60 lucas para que los chicos de Simoca tengan juguetes".

"Yo no tuve juguetes cuando fui chico., y darles un juguete, una gaseosa y chocolates para que al menos ese día se vayan a su casa con una sonrisa, para mí no tiene precio. Yo ni saldría de vacaciones porque no me gusta, pero tengo familia, tengo chicos y ellos me hablan de la playa. A la edad de ellos yo ni sabía lo que era la arena., o sí, la arena era eso con lo que laburaba mi papá", concluyó.