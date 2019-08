El mal momento que pasó Miguel Ángel Pichetto en Animales Sueltos por defender al gobierno

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, pasó un mal momento en Animales Sueltos cuando lo consultaron sobre el riesgo para las empresas por las decisiones del gobierno nacional y le cuestionaron sus afirmaciones contra los asesores de Alberto Fernández.

Carnota contra Pichetto por el anuncio de Lacunza: "No le podés decir a los trabajadores que le vas a pagar de acá a seis meses"

"Cuando uno tiene un ahorro y quiere armar ese ahorro en un fondo de inversión: suscribe o rescata. Suscribe cuando quiere sumar plata en un fondo de inversión y rescata cuando quiere sacar esa plata, esto mañana no va a pasar", afirmó Carnota en referencia a que no dejarán sacar dinero de los fondos tras la comunicación de Hernán Lacunza.

"Muchas personas el viernes ya no llegarán a cobrar sus sueldos por un tema de la imposibilidad de hacer un rescate", afirmó Carnota.

"Es una consecuencia de la medida", afirmó Pichetto para intentar defenderse y afirmó: "esa es una relación del sector privado, del suscriptor de bancos con el Fondo de Inversión. A la persona física le paga enseguida y a los bancos y fondos de inversión les extiende el plazo", afirmó el senador.

"Pero eso va a traer problemas Miguel, porque no le podés decir a un trabajador que le vas a pagar salarios seis meses después", cruzó Carnota.

Romina Manguel le manifestó a Miguel Ángel Pichetto que sus declaraciones generan preocupación en los mercados

"Esto que sumas vos, los dichos de referentes como vos, no ayudan mucho. Decirle hoy a la mañana que hay gente cercana de Alberto Fernández pidió que no se haga el desembolso, también trae incertidumbre", afirmó Manguel.

Otros panelistas del piso afirmaron que asesores de Alberto Fernández desmintieron que hayan pedido a un fondo de inversión que no se hagan desembolsos.

"Dijo que no podía garantizar.... bueno es la realidad. A mí la información me vino de Nueva York, de operadores que estaban en la conferencia telefónica. No dijo no le den, dijo que ´no puedo garantizar en esta situación el destino de ese dinero´. Algo así", afirmó Pichetto.