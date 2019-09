El intendente de Florencio Varela denunció que Macri llevó "gente en micros" al acto por el Metrobús

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, explicó su ausencia durante el acto de Macri, quien hoy inauguró el Metrobús en esa localidad: “Decidí no ir al acto para no prestar mi presencia en un acto de campaña de gente que está destruyendo el país”. “No fui al acto porque mi sentimiento estaba con la viuda de Bulacio, el trabajador que murió ayer en el aeropuerto de Ezeiza. Al comenzar sus discursos Macri y Vidal mandaron el pésame a la gente de Ezeiza. No sabían que el fallecido era de Florencio Varela”, agregó

En diálogo con El Destape Radio, el jefe comunal relató que desde el gobierno nacional “trajeron gente en combi para el acto”.

Sobre la obra, Watson afirmó: “el último lugar en el que hubiera invertido es donde pusieron el metrobus. Hace falta asfalto en los barrios, un centro de salud y polideportivos, no un metrobus”.

Asimismo, el dirigente remarcó: “Todas las veces que vino la Gobernadora fue encapsulada en un helicóptero y luego recorre las calles en una camioneta blindada” y “Hace dos años que soy intendente y nunca pude hablar con Vidal ni por teléfono”.