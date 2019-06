El insólito descargo de Teto Medina por la denuncia de violencia: "Es la segunda vez que me pasa"

El conductor y panelista Marcelo "Teto" Medina afirmó que la denuncia en su contra por violencia de género y amenazas es por "despecho" y que es "segunda vez que me pasa". Una mujer lo denunció en las últimas horas a su ex pareja por violencia de género y amenazas a punta de pistola tanto contra ella como con su hijo de 29 años.

La víctima, identificada como Mónica Fernández, radicó la denuncia en la comisaría vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad por un hecho ocurrido el pasado 8 de febrero La mujer sostuvo que ese día Medina pasó a buscar a su ex pareja por Radio Zónica, ubicada en Avenida Callao 196, y se mostró muy agresivo y totalmente desarreglado, según consta en la denuncia policial.



Enseguida, el "Teto" la llevó a su domicilio, ubicado en la calle Bulnes, y luego de media hora el conductor bajó con una bolsa que contenía dos pistolas que utilizó para amenazar a la mujer para que fuesen hasta el domicilio de ella en el partido bonaerense de Almirante Brown.





Una vez allí, el "Teto" amenazó al hijo de la víctima, de 29 años, para que lo acompañase a cambiar las armas por drogas. Sin embargo, la mujer se opuso rotundamente y ofreció acompañarla ella misma. A punta de pistola Medina le indicó a la mujer que manejara hasta una estación de servicio Shell cercana, ubicada en avenida Perón y avenida Espora.

Interviene en el hecho la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 31, a cargo de Carlos Rolero Santurian, Secretaría de Biglino.

Allí el victimario descendió del vehículo para retornar a los 45 minutos sin las armas y con un humor notablemente mejorado. Horas después, Medina salió a aclarar que esa denuncia no era real y remarcó: "Estoy muy mal. Es todo mentira. Tengo cuatro hermanas mujeres, una hija, imaginate si yo puedo hacer eso. Me mato antes. Es despecho, despecho, despecho. Es la segunda vez que me pasa", relató Medina en declaraciones radiales.