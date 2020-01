El Indio Solari le dedicó un "Fuck You" a su enfermedad de Parkinson

Es de público conocimiento que el Indio Solari sufre de la enfermedad de Parkinson, y eso le valió su alejamiento de los escenarios. En esta ocasión, el mítico líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota volvió a postear en redes sociales su desprecio contra la dura condición que lo aqueja. En la publicación de Instagram se lo puede observar haciendo "Fuck you", cosa que el epígrafe ilustra con un: "Fuck you Mr Parkinson".

Al instante, el posteo se llenó de "me gusta" y mensajes de aliento que le agradecían por su legado y le daban fuerza para seguir luchando. Días atrás había lanzado una nueva presentación de Los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que lidera desde 2004. El show será el 7 de marzo y aún no está confirmada su participación.

El 12 de marzo de 2016, durante su presentación en el Hipódromo de Tandil, el artista había revelado que no la estaba pasando nada bien y que se venían tiempos difíciles para su estado de salud. "Anda circulando una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones. Pero acá estamos”, dijo entonces el Indio. También dijo entonces que no iba a ser tan fácil que dejara los escenarios. Por eso, la aparición del anuncio de la fecha de Los fundamentalistas puede ser entendida como una pista.

El ex Redondos mencionó, tiempo atrás, que tiene un estudio armado en el sótano de su casa de Parque Leloir donde también practica yoga para mejorar su condición. “Todavía no hay cura, te mantienen, medianamente. Las últimas veces ya estaba enfermo, y cuando creía que no, ya estaba enfermo también. Y no tenía tratamiento y no estaba haciendo nada de lo que estoy haciendo. Tengo fe en este momento, pero no puedo hacer seis shows en el año“.​