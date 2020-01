El Indio Solari cumple 71 años y las redes sociales estallaron de saludos

Carlos Alberto Solari, "El Indio" para todos sus seguidores, cumplió 71 años. El hombre que tanto le da a la historia del rock argentino recibió el día con cientos de mensajes de cariño en las redes sociales, con Twitter a la cabeza. El ex líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota fue noticia recientemente ante el anuncio de un nuevo show en marzo, con su banda Los fundamentalistas del aire acondicionado. Feliz cumpleaños Indio.

“Esa estrella era mi lujo”, “Un poco de amor francés”, “Jijiji” y “Un ángel para tu soledad”, son sólo algunos de los temas que trascendieron las fronteras del rock nacional y cuyas frases quedaron impregnadas para siempre en la cultura barrial, en los cánticos políticos, en remeras y en banderas de los clubes de fútbol. Un icono pop que no le teme a la reinvención musical.

Algunos saludos en Twitter:

