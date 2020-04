El INADI detectó un nuevo patrón de discriminación en plena pandemia de coronavirus

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) registró un nuevo patrón de discriminación en tiempos de pandemia. Lo que anteriormente no entraba en ninguna de las categorías establecidas (lo que suele definirse como "otros motivos no catalogados"), hoy comenzó a existir: primero fue contra los comerciantes de nacionalidad china, luego médicos y ahora pacientes diagnosticados con coronavirus.

Según datos oficiales, desde el 20 de marzo hasta el 14 de abril se recibieron 720 consultas de diversa índole, un 40% más de la cantidad histórica recibida por el instituto.

El Director Nacional de Asistencia a la Víctima del INADI, Demian Zayat, explicó a El Destape que, en un inicio, las denuncias recibidas estaban orientadas a la nacionalidad, sobre todo con ciudadanos de origen chino. Algunos supermercadistas, por ejemplo, no podían abastecerse porque no les dejaban mercadería o no podían ingresar a los comercios mayoristas.

Esa situación se calmó con el correr de los días, pero hace dos semanas comenzaron a recibir denuncias de discriminación a médicos en viviendas, consultorios profesionales o medios de transporte. En Rosario, por ejemplo, se registraron dos casos de profesionales de la salud a los que no les pararon porque vestían ambos.

Pero desde el 6 de abril empezaron a registrar casos contra personas que dieron positivo de coronavirus, una situación que se empezó a multiplicar y superó las recibidas contra los médicos. En esos casos, en situaciones donde ya tenían el alta hospitalaria y debían hacer el aislamiento en su vivienda, estas personas denunciaron que publicaron por redes sociales su imagen y datos acusándolos de estar contagiados.

Si bien la cantidad de denuncias no es muy grande, son categorías que antes no existían pero que hoy comenzaron a demostrar cierto patrón, sobre todo en cuestiones vinculadas por la vecindad o agresiones en redes sociales.

Al estar todo parado por el aislamiento obligatorio, desde el INADI gestionan los casos de forma telefónica para dar curso formal al expediente cuando todo vuelva a su curso normal. En el caso de los carteles en edificios, se comunican con los consorcios. Si ocurre algún hecho en un supermercado (evitar el ingreso con niños o personas con discapacidad), se charla con las empresas y, aseguran, hubo muy buena recepción.

Para realizar denuncias, el organismo tiene habilitados los números de Whatsapp de guardia (11-6492-1079 y 11-6185-3968) que funcionan todos los días entre las 9 y las 15. Además, se puede realizar el trámite por correo electrónico al 0800@inadi.gob.ar o en las direcciones de e-mail de las delegaciones provinciales así como por redes sociales (Facebook, Instagram o Twitter).