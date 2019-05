Este miércoles, en medio del paro general, Mariano Iúdica quiso salir a la calle para recoger la opinión de la gente y se topó con un hombre al que primero confundió con un florista de la zona, pero que en realidad es una persona en situación de calle que realiza tareas por allí para sobrevivir.

El señor se mostró muy enfadado con el conductor, y dijo que si lo vuelve a ver, no tendría ningún problema en golpearlo. “Yo a él lo conozco así nomás. Conozco a Novaresio y a los de C5N, porque vivía acá a la vuelta”, explicó el trabajador en referencia a la zona de Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

“Me molestó lo que hizo y por eso lo traté de ´hijo de p…´ y ´cornudo´ y le dije que vaya y haga una entrevista al hambre del pueblo, no la pelotudez que hizo acá. Me quiso basurear y a mí no me van a basurear”, dijo Marcos que agregó que su padre era general y mató gente , “no como los democráticos de mier.. que cag.. de hambre al pueblo”.

LEA MÁS Iúdica intentó ningunear un trabajador y casi lo agarran a trompadas

Y agregó: “Yo fui 34 años empleado de subterráneos y me fui. Los de la tele son ladrones. Yo me voy a defender con las manos, no con un papel y una lapicera, y si tengo que perder, pierdo, no tengo miedo. Cuando lo encuentro (a Iúdica), lo muelo. No lo perdoné a mi padre siendo militar, lo voy a perdonar a este infeliz”.