El hermano de Mirtha Legrand pidió que el INCAA haga menos películas

El director de cine José Martínez Suárez, hermano de Mirtha Legrand, brindó una entrevista a raíz del estreno de su película autoreferencial "Soy lo que quiero ser, historia de un joven de 90" en la que criticó el sistema de selección del INCAA para con las películas que estrena.

En diálogo con Infobae, el hermano de Legrand aseguró: "Creo que se está haciendo demasiado cine, no tenemos necesidad de tener cuatro películas por semana. Cuatro películas por semana las metemos en el Gaumont y después nunca más las encontramos. Tenemos que ser más exigentes con los guiones que acepta el Instituto, muy exigentes".

Además agregó: "Se está gastando mucho dinero. ¿Por qué los franceses permitieron que su cine se llamara "cine de calidad?" Porque solo dejaban salir al exterior las películas que eran notables. Nosotros en el Gaumont pasamos a veces cosas que no se deben pasar, no se han terminado todavía, están a medio cocer. Con "c", cocer".

"Tenemos que ser más cuidadosos, me parece. Eso lo discuto bastante con la gente del Instituto pidiendo que sean exigentes en el guión, en el elenco, en el equipo artístico y técnico. Pero bueno, ellos siguen creyendo en eso y opinan así", cerró.